التجارة تستعد لتجهيز وجبة جديدة من الطحين وتؤكد توفر خزين كبير من الحنطة

2021/11/28 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين، وفيما توعدت المتلاعبين بأسعاره بعقوبات رادعة، أكدت أن مخازنها تحتوي على كميات كبيرة من الحنطة.

وقال المتحدث باسم التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة أعلنت عن نيتها تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مواد السلة الغذائية، بتوجيه من قبل وزير التجارة علاء الجبوري، للشركة العامة للحبوب".

وأضاف، أن "وزيرالتجارة أكد أهمية استعداد ملاكات الشركة العامة لتصدير الحبوب والمطاحن الاهلية والحكومية، لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين للمساهمة في خفض أسعار الطحين في الأسواق".

وأكد، أن "الوزارة مستعدة بشكل كامل لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين"، مبيناً أن "مخازن الوزارة تتوفر فيها كميات كبيرة من الحنطة المحلية المسوقة من فلاحين والمزارعين".

وأشار إلى أن "الشركة العامة أعلنت عن كامل استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من الحبوب بعد تسلم المطاحن الاهلية والحكومية كافة المستحقات من مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وأوضح أن "دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، أعلنت انخفاض أسعار مادة الطحين في الأسواق المحلية، بعد تدفق كبير من مادة الطحين للحصة بواقع 460 الف طن الى الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات".

وتابع أن "دائرة الرقابة أعلنت قيام فرق مشتركة مع الامن الوطني والجريمة المنظمة، بزيارات تفتيشية للأسواق المحلية، لرصد المخالفات، واحالتهم للجهات القضائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

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