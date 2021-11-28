مصرف الرشيد يطلق وجبة من السلف لأربع فئات

2021/11/28 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، إطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إنه "أطلق مصرف الرشيد وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين، ودعا المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف أو مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

وأضاف، أن "العمل مستمر على رفع المبالغ في أرصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

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