توجيه حكومي جديد بشأن جريمة الرشاد في ديالى

2021/11/28 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات الخاصة بحادثة قرية الرشاد في محافظة ديالى.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل عائلات شهداء حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شهدته قرية الرشاد في محافظة ديالى الشهر الماضي (التي خلفت ضحايا ومصابين)"، مشيداً "بصبر العائلات وحكمة ذوي الشهداء ، وإخمادهم للفتنة الطائفية؛ من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية "بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا القصاص العادل".

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