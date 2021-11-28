2021/11/28 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ke58bWGHQkw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي مهند جواد: كل المعطيات تشير الى تزوير الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشأن السياسي مهند جواد: كل المعطيات تشير الى تزوير الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).