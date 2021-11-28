فيديو انتشر بشكل فيروسي.. زوجة تفاجئ زوجها بخبر الحمل على شاشة الملعب

2021/11/28 | 17:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل أحد المعجبين على مفاجأة كبيرة خلال مباراة لفريق أورلاندو ماجيك.وقد كانت تلك اللحظة عندما ظهر جيمس وتايلور بيلي على الشاشة الكبيرة لملعب كرة السلة وتم إعلامه بخبر حمل زوجته وبأنه أصبح والدًا.

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