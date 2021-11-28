الكاظمي يوجه بمتابعة تحقيقات حادثة الاعتداء على قرية الرشاد في ديالى

2021/11/28 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاحد، الأجهزة الأمنية، بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء "الإرهابي" على قرية الرشاد في محافظة ديالى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل عوائل شهداء حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شهدته قرية الرشاد في محافظة ديالى الشهر الماضي".

وأشاد الكاظمي "بصبر العوائل وحكمة ذوي الشهداء ، وإخمادهم للفتنة الطائفية؛ من أجل تفويت الفرصة على الأيادي الإجرامية التي تحاول العبث بأمن ديالى وأهلها الكرماء".

وعبر عن "اعتزازه وتقديره لمواقف جميع أهالي المقدادية الذين تضامنوا مع أهالي الشهداء بموقف مشرف، يعبر عن تلاحم أهالي المحافظة وعمق الصلات بينهم".

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأجهزة الأمنية، "بالمتابعة الحثيثة للتحقيقات من أجل التوصل إلى النتائج واستكمالها، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا القصاص العادل"، وفقا لنص البيان.

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