تعليق جديد من التربية بشأن 'التعليم عن بعد'

2021/11/28 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التربية، علي حميد الدليمي، الاحد، ان "التعليم عن بعد" اسهم خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمة لطلبة العلم واثراء المعارف لديهم.

وقالت وزارة التربية في بيان اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، انه "بحضور معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي، نظمت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم المؤتمر السنوي "للتعليم الالكتروني"، وذلك على قاعة احمد بن فضلان في ديوان الوزارة".

ونقل البيان عن الدليمي قوله ان "التعليم عن بعد" اسهم خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمة لطلبة العلم واثراء المعارف لديهم ومنحهم المزيد من التعرف الى التكنولوجيا واستخداماتها وقد انتج تعليما تفاعليا بخطين متوازيين يختص الأول بالمعلم والثاني بالطالب، لافتا الى ان الوزارة استطاعت تحقيق هذا النمط من التعليم وفق ضوابط جعلت منه تعليما نوعيا مسند الى ادارة متمثلة بمديرية التلفزيون التربوي وشركائها في المؤسسة التربوية حرصا منها على استمرار العملية التعليمية، بحسب البيان.

وأضاف البيان، "كما تضمن المؤتمر كلمة للامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم الاستاذ علاء عبد عودة الوائلي أكد فيها ان المديريات العامة قامت بوضع الركائز لتطوير هذا الحقل المعرفي والنهوض بواقعه وتدريب كوادره وتعزيز الكفاءات والانتفاع بما هو جديد".

وتابع "وشهد المؤتمر تكريم معالي الوزير بجائزة الابداع والابتكار الرقمي العراقي من قبل الملتقى العراقي للتواصل الرقمي وكذلك توزيع الشهادات على الباحثين الذين ادلو ببحوثهم بحقل التعليم".

وزاد انه "وقد حضر المؤتمر السيد وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي ووكيل الوزارة للشؤون العلمية الدكتور عادل ناجح البصيصي والمدير العام للمناهج الاستاذ رياض العمري والمدير العام للتخطيط عبد الشهيد جواد معين".

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