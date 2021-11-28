2021/11/28 | 17:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على سؤال طرحه أحد مشاهدي برنامج "يستفتونك" الذي يذاع على قناة "الرسالة"، بشأن حكم بيع وشراء الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد "رعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حكم بيع وشراء ألعاب إلكترونية "مرعبة"؟... عضو بـ"كبار العلماء" السعودية يجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حكم بيع وشراء ألعاب إلكترونية "مرعبة"؟... عضو بـ"كبار العلماء" السعودية يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).