أمين بغداد: احتفالات رأس السنة ستنطلق من المتنبي

2021/11/28 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

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حددت أمانة بغداد زقاق المتنبي مكان انطلاق احتفالات رأس السنة الميلادية، وقال أمين بغداد علاء معن للتغيير إن مشروع تأهيل زقاق المتنبي حقق نسب إنجاز متقدمة، بعد اتضاح واجهات الأبنية والمحال والتصاميم التي تعكس أهمية زقاق المتنبي لدى البغداديين.

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