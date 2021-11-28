امانة بغداد : احتفالات اعياد الميلاد ورأس السنة ستنطلق من شارع المتنبي

2021/11/28 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت امانة بغداد ، ان احتفالات اعياد الميلاد وحلول العام الميلادي الجديد ، ستنطلق من شارع المتنبي وسط العاصمة .واجرى امين بغداد علاء معن ، جولة ميدانية لمتابعة عمليات تأهيل وصيانة شارع المتنبي وسط بغداد ، التي تنفذها الملاكات الفنية والخدمية المحلية ضمن مبادرة البنك المركزي ورابطة المصارف الاهلية العراقية ./انتهى5

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