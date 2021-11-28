اصابات متحور

2021/11/28 | 17:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /، جدولا احصائيـا بالاصابات المسجلة في بعض دول العالم ، اليوم الاحد ، بالمتحور جديد من فايروس كوفيد-19 "اوميكرون"، كما اعدتها منتديات منظمة الصحة العالميـة ./انتهى5

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