2021/11/28 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين، وفيما توعدت المتلاعبين بأسعاره بعقوبات رادعة.وقال المتحدث باسم التجارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعقوبات رادعة..



التجارة تتوعد المتلاعبين باسعار الطحين المركز الخبري الوطني.

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