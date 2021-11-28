هولندا تسجل 13 إصابة بمتحورة كورونا الجديدة

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأحد، أنه تم تأكيد 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون على الأقلّ في أوساط 61 مسافراً خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة أنه "تم تحديد المتحورة أوميكرون في 13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية (لجهة الإصابة بكوفيد-19) ولم يُستكمل التحقيق بعد.قد يتم اكتشاف المتحورة الجديدة في مزيد من العينات".

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