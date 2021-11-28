تغريدة نارية من أحمد ملا طلال بعد رفع حلقته الخاصة بتظاهرات السليمانية من السوشيال

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الإعلامي احمد ملا طلال، الاحد، امتناعه عن تقديم حلقة برنامجه لهذا اليوم الذي يعرض على قناة "UTV"، احتجاجاً على رفع احدى حلقات البرنامج من الـ"سوشيل ميديا".

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكر ملا طلال في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، "سأمتنع عن تقديم حلقة اليوم من برنامجي على UTV احتجاجاً على رفع حلقة مظاهرات السليمانية من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة وقد استمر بالممانعة لحين إعادة الأمور إلى نصابها".

واضاف "حرصي على كوردستان يفوق أحيانًا مثيله على باقي العراق"، موضحاً "لا يجب الرضوخ لنفاق مسؤول مخطيء، طامح إلى منصب كبير".

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