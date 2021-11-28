"نص قرآني" على قميص ممثلة يثير الجدل في مصر

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الجدل انتشرت بي رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب ارتداء ممثلة لقميص (تي شيرت) تضمن نصا قرآنيا، وهو ما رفضه البعض باعتباره مسيئا للدين الإسلامي، قبل أن تدافع الممثلة عن تصرفها وتوضح الهدف منه

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