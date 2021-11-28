التجارة تتوعد المتلاعبين باسعار الطحين بعقوبات رادعة

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد،

استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة

الطحين، وفيما توعدت المتلاعبين

بأسعاره بعقوبات رادعة.

وقال المتحدث باسم التجارة محمد حنون في

تصريح للوكالة الرسمية: إن “الوزارة

أ

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