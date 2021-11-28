وثيقة.. نص قرار تكليف البرزنجي برئاسة استثمار كركوك بعد اعفاء جارالله

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدر محافظ كركوك، راكان سعيد، اليوم الاحد، قرارا باعفاء رئيس هيئة استثمار كركوك، جارالله حمد، من مهامه وتكليف، ستار عثمان البرزنجي، رئيسا للهيئة.

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