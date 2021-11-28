نيمار يخرج على نقالة بسبب الإصابة

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعرض نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، لإصابة خطيرة ،خلال فوز فريقه على سانت إيتيان (3-1)، في الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وسقط نيمار على أرض الملعب بعد مراوغة لاعب سانت إيتيان، وهو يصرخ من قوة الألم، نتيجة تعرضه لالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى، في الدقيقة "84".

وتدخل الطاقم الطبي للفريق الباريسي من أجل علاج نيمار، قبل أن يتم نقل اللاعب على نقالة، بسبب عدم قدرته على استكمال اللقاء.

وغاب النجم البرازيلي فيما سبق لفترات طويلة بعد تعرضه لإصابات مماثلة على مستوى الكاحل.

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