لقاء الكاظمي يؤتي أكله.. ذوو شهداء الرشاد بديالى ينهون اعتصامهم ويفتحون الطرق

2021/11/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

‏اعلن ذوو ضحايا مجزرة الرشاد في ديالى، اليوم الاحد، انهاء اعتصامهم بعد لقاء الكاظمي ببغداد.

‏وقال ماجد التميمي من ذوي ضحايا مجزرة الرشاد في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "وفدا يمثل ذوي ضحايا مجزرة الرشاد عقدوا لقاء موسع مع الكاظمي ببغداد بناء على دعوة من قبله وجرى خلالها مناقشة مطالبهم المشروعة والتي حددت في 5 نقاط مهمة ابرزها اعلان القرية منكوبة وتعويض ذوي الضحايا وضمان حقوقهم والاعلان عن المتورطين بالمجزرة وتشكيل قوة محلية لحماية مناطقهم".

‏وأضاف أن "الكاظمي وافق على كل المطالب التي قدمها الاهالي وتعهد بدعم ذوي الضحايا والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة".

‏ولفت إلى أن "ذوي الضحايا قرروا انهاء الاعتصام السلمي واعادة فتح طريق بعقوبة - خانقين المغلق منذ يوم امس من قبل الاهالي في منطقة الهارونية قرب قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة بحضور وفد امني رفيع".

‏وفي وقت سابق، خرج ذوو ضحايا مجزرة الرشاد بالمقدادية في تظاهرة سلمية وقطعوا طريق بعقوبة- خانقين قبل اعلانهم الاعتصام السلمي للمطالبة ب5 نقاط مهمة تمثل مطالب مشروعة بالنسبة لهم.

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