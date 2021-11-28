مصر والأردن يتفقان على دراسة رفع القدرة الكهربائية بين البلدين إلى 1000 ميغاواط

2021/11/28 | 18:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق الأردن ومصر، الأحد، على رفع القدرة الكهربائية بين البلدين من 500 ميغاواط حاليًا إلى 1000 ميغاواط، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم، بحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية.

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