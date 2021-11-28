أحمد ملا طلال يعلق برنامجه وينشر تغريدة غاضبة!

2021/11/28 | 18:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاعلامي احمد ملا طلال، الاحد، امتناعه عن تقديم برنامجه "لحين إعادة الأمور إلى نصابها"، إحتجاجا على رفع حلقة من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة.

وكتب ملا طلال في تغريدة على "تويتر" اليوم، (28 تشرين الثاني 2021): "سأمتنع عن تقديم حلقة اليوم من برنامجي على UTV إحتجاجا على رفع حلقة مظاهرات السليمانية من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة".

وأضاف "وقد أستمر بالممانعة لحين إعادة الأمور إلى نصابها".

وأوضح ملا طلال، ان "حرصي على كوردستان يفوق أحيانا مثيله على باقي العراق".

وأكد في الختام بالقول "لا يجب الرضوخ لنفاق مسؤول مخطيء، طامح إلى منصب كبير".

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