“الصحة العالمية”: إقليم شرق المتوسط خال من “أوميكرون” حتى الآن

2021/11/28 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الأحد، العالم للتكاتف لتغيير مسار جائحة كورونا ومنع الطفرات.وأضاف في بيان صحفي، أن المتحور الجديد “أوميكرون” يظهر الكثير من […]

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