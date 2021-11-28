محمود: المنتخب العراقي جاهز للمنافسة على كأس العرب

2021/11/28 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المشرف على المنتخب العراقي لكرة القدم يونس محمود، اليوم الأحد، جهوزية المنتخب للمنافسة على الفوز بلقب بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر من 30 تشرين الثاني الحالي إلى 18 كانون الأول المقبل.وقال محمود في بيان، “نأمل فوز المنتخب الوطني والفريق يطمح الى الحفاظ على مكاسبه في النسخ السابقة من البطولة، باعتباره الأكثر تتويجاً بكأس العرب”.وأضاف، أن “إحراز اللقب سيلقي بأثره الكبير على العراق وشعبه الشغوف بكرة القدم، وستعم الفرحة أرجاء البلاد، وستشمل ملايين العراقيين في الخارج، لأن أي نجاح للمنتخب سيتردد صداه على نطاق واسع في أنحاء المعمورة”.وبشأن المواجهات التي سيخوضها العراق في البطولة، تابع يونس: “لا شك أن قرعة البطولة وضعت أسود الرافدين في مهمة صعبة أمام منتخبات خليجية في المجموعة الأولى، إلا أن المنتخب العراقي على قدر التحدي، وجاهز للمنافسة على لقب البطولة، خاصة مع التشكيلة الحالية التي تضم عدداً من النجوم من الدوريات الأوروبية ودوري نجوم قطر، والدوري العراقي”.ويلعب العراق في المجموعة الأولى بالبطولة التي تضمه مع منتخبات قطر والبحرين وعمان.

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