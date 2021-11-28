الصحة لـ/ نينا / : العراق لم يدخل في موجة جديدة من كورونا حتى الان

2021/11/28 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طمأنت وزارة الصحة ، المواطنين بعدم دخول البلاد في موجة رابعة اخرى لفيروس كورونا المستجد حتى الان .وذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " لكل حادث القرارات الخاصة به ، وحتى تشديد الاجراءات الوقائية يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي اليومي وايضا حدة الفيروس وسرعة انتشاره ، وكذلك نسب التلقيح ".واضافت ، ان " من الممكن ان تكون هناك قرارات واجراءات اكثر شدة من القرارات السابقة لغرض منع الانتشار وتفشي الفيروس ، لكن لحد هذه اللحظة لم ندخل في موجة رابعة اخرى للفيروس المستجد او المتحور الجديد "، مجددة التحذير أن " عدم الالتزام بوضع الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وحلول فصل الشتاء ، حيث تكثر اصابات الامراض التنفسية والانفلاونزا ونزلات البرد ، سيعرض البلاد الى ظهور موجة جديدة اخرى او نفس الموجة التي خرجنا منها مؤخرا "الموجة الثالثة " اي نفس السلالة ، لكن بزيادة عدد الاصابات ".واوضحت ، ان " توقعات مسؤولي ومستشاري دائرة الصحة العامة وخبراء منظمة الصحة العالمية تشير بامكانية دخول موجة اخرى حتى مع نسب التلقيح العالية "، مبينة ان " الجهود الطبية والصحية التي تبذلها ملاكات الجيش الابيض تهدف الى عدم وصول الحالات المصابة الى وضع حرج واصابات شديدة تؤدي الى دخولها المستشفيات "./انتهى5

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