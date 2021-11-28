لقاء الكاظمي مع وفد من ذوي شهداء قرية الرشاد ينهي اعتصام ذوي الضحايا ويفتح طريق بعقوبة - خانقين

2021/11/28 | 18:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعيد فتح طريق بعقوبة - خانقين من قبل معتصمي ذوي ضحايا فاجعة الرشاد بعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفدا من اهالي الضحايا .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المعتصمين من ذوي ضحايا قري الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة انهوا اعتصامهم واعادة فتح طريق بعقوبة الذي اغلق يوم امس .واضاف ان لقاء الكاظمي مع وفدا من ذوي ضحايا الرشاد جرى خلالها مناقشة مطاليبهم المشروعة وتلبيتها بشكل فوري ./انتهى

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