2021/11/28 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم ما طلبته والدتها الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز منها قبل وفاتها بشأن الممثل رشوان توفيق.وقالت دنيا إن دلال أثناء فترة مرضها الشديد طلبت منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دنيا سمير غانم تكشف لأول مرة عن طلب دلال عبد العزيز من رشوان توفيق قبل وفاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).