الزراعة توافق على زيادة المساحة المخصصة لمحصول الحنطة

2021/11/28 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، الموافقة على زيادة المساحة المزروعة لمحصول الحنطة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الزراعة محمد الخفاجي، ترأس اجتماعا للمجلس الوطني للبذور، لمناقشة محضر الاجتماع والمواضيع المتعلقة بنشاط الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2021 - 2022".وشدد الخفاجي وفقاً للبيان على اتخاذ السبل الصحيحة والمناسبة واتباع الطرق العلمية بما يخدم العملية الزراعية لإنجاح الموسم الزراعي 2021 - 2022". وأكد "أهميّة نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من خلال اتباع السبل الكفيلة والطرق العلمية الناجحة من أجل خدمة القطاع الزراعي والفلاحين والمزارعين وزيادة الإنتاج المحلي". وتابع البيان أنه "بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صوت المجلس بالموافقة على إضافة مساحة 95000 دونم (مروية بالآبار) ضمن الخطة الزراعية لمحصول الحنطة للموسم الشتوي الحالي، وصرف حقوق مستنبطي أصناف الحنطة من صندوق دعم البذور، والموافقة على إضافة تخصيص مالي للبرنامج الوطني لتطوير مختبرات فحص وتصديق البذور وحفظ وصيانة الموارد الوراثية النباتية". وأكد البيان أن "المجلس، ناقش أسعار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة لدائرة البحوث الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور وأن تكون بالتساوي".

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