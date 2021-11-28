أول بلد عربي.. المغرب يعلن قرارا حاسما بمواجهة

2021/11/28 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة المتجهة إليه مؤقتا بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"

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