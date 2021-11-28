انفجار في كردستان يقتل 5 عناصر من البيشمركة

2021/11/28 | 18:31 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الكردية (البيشمركة) عن مقتل خمسة من عناصرها، وجرح أربعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية، ليل السبت/ الأحد في جنوب إقليم كردستان بشمال العراق.

وأوضح البيان أن الانفجار استهدف "قوة كانت متوجهة للمساندة إثر هجوم لتنظيم "داعش" ضد البيشمركة في بلدة لولة جوي التابعة لقضاء كرميان في شمال محافظة ديالي جنوب الإقليم".

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وقال رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في بيان، إن "توسع اعتداءات "داعش" واستمرارها رسائل جدية خطيرة تشكل تهديداً وخطراً حقيقياً في المنطقة".

ودعا إلى "مزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بإسناد قوات التحالف الدولي من أجل "مواجهة إرهابيي "داعش" وتهديداته ومخاطره".

وتشكل البيشمركة القوة العسكرية الرئيسة في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وعلى الرغم من إعلان السلطات العراقية دحر تنظيم "داعش" نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، فما زالت خلايا التنظيم تنفذ هجمات من حين إلى آخر.

وتبنى التنظيم انفجاراً وقع في يوليو (تموز) داخل سوق شعبية في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في بغداد، أدى الى مقتل نحو 35 شخصاً.

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