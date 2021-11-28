وفق المادة 4 إرهاب.. مذكرة قبض ضد رئيس اتحاد الإذاعات والقنوات الإسلامية بالعراق (وثيقة)

2021/11/28 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على مذكرة قبض صادرة من محكمة استئناف النجف الاشرف، بحق رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في العراق حميد الحسيني، وفق المادة ٤/ارهاب.

وجاء في نص المذكرة:

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