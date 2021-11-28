2021/11/28 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة ليندسي لوهان خطوبتها لبدر الشماس، في سلسلة من الصور عبر إنستغرام صباح الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليندسي لوهان تعلن خطبتها من شاب عربي.. من هو بدر الشماس؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليندسي لوهان تعلن خطبتها من شاب عربي.. من هو بدر الشماس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).