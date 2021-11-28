توضيح من التجارة بشأن مادة الطحين

2021/11/28 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، الأحد، استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين للمساهمة في خفض أسعاره بالأسواق.

وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد حنون للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة أعلنت عن نيتها تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مواد السلة الغذائية، بتوجيه من قبل وزير التجارة علاء الجبوري، للشركة العامة للحبوب".

وأضاف حنون، ان "وزيرالتجارة أكد أهمية استعداد ملاكات الشركة العامة لتصدير الحبوب والمطاحن الاهلية والحكومية، لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين للمساهمة في خفض أسعار الطحين في الأسواق".

وتابع، ان "الوزارة مستعدة بشكل كامل لتجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين"، مبينا أن "مخازن الوزارة تتوفر فيها كميات كبيرة من الحنطة المحلية المسوقة من فلاحين والمزارعين".

وأوضح حنون، ان "الشركة العامة أعلنت عن كامل استعدادها لتجهيز وجبة جديدة من الحبوب بعد تسلم المطاحن الاهلية والحكومية كافة المستحقات من مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب".

ولفت إلى ان "دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، أعلنت انخفاض أسعار مادة الطحين في الأسواق المحلية، بعد تدفق كبير من مادة الطحين للحصة بواقع 460 الف طن الى الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات".

وأكمل حنون، ان "دائرة الرقابة أعلنت قيام فرق مشتركة مع الامن الوطني والجريمة المنظمة، بزيارات تفتيشية للأسواق المحلية، لرصد المخالفات، واحالتهم للجهات القضائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

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