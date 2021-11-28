القضاء العراقي يأمر بالقبض على 'حميد الحسيني' و 'عمار البو عامر'

2021/11/28 | 18:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض وفق المادة "4 إرهاب" بحق رئيس "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في العراق" حميد الحسيني، فضلا عن مذكرة أخرى بذات التفاصيل بحق شخص يدعى عمار البوعامر.

وجاء في الوثيقتين الصادرتين عن محكمة استئناف النجف الاتحادية، اطلع عليهما NRT عربية (28 تشرين الثاني 2021)، بتهمة الإرهاب لـ"حميد محمود حسين علي الحسيني"، وهو رجل دين يسكن في محلة البراق في النجف، إضافة إلى "عمار إبراهيم طلال عطية البوعامر"، الذي يسكن حي الفرات الثاني في قضاء الكوفة، بحسب المذكرتين.

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