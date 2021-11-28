2021/11/28 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد جميع المتحورات، وفيما أشارت إلى أن اوميكرون سريع الانتشار ولديه 3 جينات، دعت العراقيين لاتباع 4 أساليب للوقاية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تدعو العراقيين لاتباع 4 طرق للوقاية من “اوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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