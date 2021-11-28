فريق بحثي في جامعة ديالى يحصل على براءة اختراع

2021/11/28 | 18:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حصل فريق بحثي من جامعة ديالى على براءة اختراع عن جهاز ضبط الايقاع والتزامن الحركي بين حركات الذراعين الجذع الرجلين التنفس في الماء لمتعلمي السباحة الحرة .وقال مدير اعلام الجامعة احمد عبد الستار لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / اليوم ان فريقا بحثيا من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ديالى حصل على براءة اختراع من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عن تصميم جهاز ضبط الايقاع والتزامن الحركي بين حركات الذراعين .واضاف ان استخدام وتطبيق عمل الجهاز جرى على طلبة كلية جامعة كرميان في قضاء خانقين واعطى نتائج ايجابية معنوية عالي في تعلم واتقان اداء الطلبة المتعلمين حركة السباحة الحرة قبل الدخول الى الماء ./انتهى

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