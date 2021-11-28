بالفيديو .. حريق في محلات تجارية شرقي بغداد

2021/11/28 | 18:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اندلع حريق في محلات تجارية بمنطقة جميلة شرقي بغداد ، حيث تدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع انتشارها داخل المحال والمسقفات الاخرى المتخذة لبيع وخزن المواد الغذائيـة ./انتهى5

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