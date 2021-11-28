2021/11/28 | 18:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة تحتضن ملتقى عن التواصل الرقمي الأول من نوعه في العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: aPBlJMNoceQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة تحتضن ملتقى عن التواصل الرقمي الأول من نوعه في العراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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