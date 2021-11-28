2021/11/28 | 18:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3fgGSI68518

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محتجون يطالبون بإقالة لؤي الياسري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محتجون يطالبون بإقالة لؤي الياسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).