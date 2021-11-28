2021/11/28 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 837KP-aq7fg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي ذي قار يستذكرون مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها المئات | تقرير علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي ذي قار يستذكرون مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها المئات | تقرير علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).