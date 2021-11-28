2021/11/28 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت طبيبة من جنوب أفريقيا قامت بمعالجة نحو ثلاثين مصاباً بالمتحور الجديد أوميكرون أنها لاحظت أعراضاً خفيفة لدى المرضى الذين التزموا بفترة نقاهة بدون أن يضطروا إلى دخول المستشفى في الوقت الحالي. وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، استقبلت أنجيليك كوتزي، التي ترأس كذلك الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، هؤلاء المصابين الذين تبين أن اختباراتهم بكوفيد إيجابية ولكن مع أعراض غير اعتيادية.وقالت: "ما دفعهم للمجيء الى عيادتي" في بريتوريا هو الارهاق الشديد وكان معظمهم رجالا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، تلقى أقل من نصفهم بقليل اللقاح، وبدت أعراض حمى منخفضة على بعضهم".ونبهت كوتزي السلطات الصحية في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أن هذه "الحالة السريرية لا تتوافق مع دلتا"، المتحورة التي كانت سائدة في جنوب إفريقيا. وأعلن باحثون من جنوب إفريقيا في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر أنهم رصدوا المتحورة B.1.1.529 ، والتي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في اليوم التالي اسم أوميكرون، مع طفرات متعددة وربما شديدة العدوى. وأثار هذا الخبر حالة من الذعر، وقررت العديد من الدول في غضون ساعات حظر دخول القادمين من جنوب أفريقيا إلى أراضيها.وذكرت كويتزي أنه لا يُعرف سوى النزر اليسير عن خطورة هذه المتحورة، والتي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".وأوضحت: "أنا لا أقول إنه لن تكون هناك أمراض خطيرة" ولكن "في الوقت الحالي، حتى المرضى الذين شاهدناهم والذين لم يتم تطعيمهم يعانون أعراضا خفيفة". وأضافت: "أنا مقتنعة بأن كثيرين في أوروبا مصابون بهذا الفيروس، لكن لم يتم رصده كثيراً لأننا كنا نترصد أعراض (المتحورة) دلتا".وأعلنت عدة دول تسجيل اصابات بالمتحورة أوميكرون، لا سيما بلجيكا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا. وتعود نحو ثلاثة أرباع الاصابات المسجلة مؤخراً في جنوب إفريقيا إلى المتحورة أوميكرون، لكن الأعداد لا تزال منخفضة، مع تسجيل 3 آلاف إصابة جديدة في الأيام الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة من جنوب أفريقيا تكشف عن أهم أعراض متحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة من جنوب أفريقيا تكشف عن أهم أعراض متحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).