2021/11/28 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملا طلال بجانب متظاهري كردستان..امتناع عن تقديم برنامجه: لا للرضوخ لنفاق مسؤول

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