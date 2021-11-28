2021/11/28 | 19:05 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل الصحة العالمية بالعراق يكشف معلومات عن متحور كورونا وفعالية اللقاحات ضده هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الصحة العالمية بالعراق يكشف معلومات عن متحور كورونا وفعالية اللقاحات ضده) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الصحة العالمية بالعراق يكشف معلومات عن متحور كورونا وفعالية اللقاحات ضده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).