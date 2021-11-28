السعودية: لم نرصد أي حالة مُصابة بـ

2021/11/28 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأحد، عدم رصد أي حالة مصابة في المملكة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

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