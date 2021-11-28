الصحة العالمية تدعو العراقيين لاتباع 4 أساليب للوقاية من المتحور الجديد

2021/11/28 | 19:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد جميع المتحورات، وفيما أشارت إلى أن اوميكرون سريع الانتشار ولديه 3 جينات، دعت العراقيين لاتباع 4 أساليب للوقاية منه.

وقال ممثل الصحة العالمية في العراق د.



أحمد زويتين للوكالة الرسمية، إن “الفيروس المتحور الجديد “اوميكرون” رصد لأول مرة في التاسع من تشرين الثاني، في جنوب افريقيا، وتم ابلاغ منظمة الصحة العاليمة عن وجوده يوم 24 من ذات الشهر وبعد يومين من دراسة جميع المعطيات أطلقت المنظمة عليه، يوم 26 تشرين الثاني، اسم “اوميكرون”، كذلك صنفته أنه متحور مثير للقلق”.

وأضاف، أن “اوميكرون المتحور لديه قابلية على الانتشار اكثر”، خصوصا بعد الاطلاع عليه وعلى انتشاره في جنوب افريقيا لاسيما وأن افريقا مقبلة على موسم صيف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي والذي يقل فيه معدل العدوى لكن سرعان ما انتشر بصورة حادة”.

وأشار إلى أن “هنالك ثلاثة جينات للمتحور اوميكرون، اثنان منهما يمكن رصدهما في (PCR)، اما الجين الثالث الذي يسمى (اس) لا يتم رصده في الجهاز”، كمتحور(الفا) البريطاني”.

ولفت إلى أن “منظمة الصحة العالمية ليست لديها معطيات الان بشأن تصنيف الفيروس باكثر شراسة؛ نعلم انتشاره وبانتظار ماذا تقول الدراسات في الايام القادمة وستكون هنالك معلومات كافية عنه”، لافتا الى أن “فعالية اللقاحات ستكون مشابهة للفعالية مع جميع المتحورات لكن هذا الحديث سابق لاوانه”.

وبين أنه “في وقت دخول متحور (دلتا) كان العالم متوجسا وتم اغلاق المطارات وتم اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية ضد الفيروس لكن خلال ايام وصل المتحور الى سائر بلدان العالم حتى صار الفيروس رقم واحد موجودا في جميع البلدان”، مبينا أن “الفيروس المتحور وفقا للمعطيات الاولية سيصل الى الكثير من دول العالم نتيجة سرعة انتشاره”.

وأكد أنه “نوصي العراقيين باعتماد 4 اجراءات احترازية ووقائية تتمثل بلبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات وغسل اليدين واهم نقطة هي التلقيح وهذه جميعها ستكون فعالة ضد اوميكرون المتحور”، لافتا الى أن “التلقيح الى الان ثبت بأنه فعال ضد جميع المتحورات المعرفة، ونتمنى أن يكون فعالا على المتحور اوميكرون”.

ودعا زويتين المواطنين في العراق والعالم لاخذ لقاح فيروس كورونا”، مبينا أن “انتشار الفيروس سيكون أوسع في حال التأخر عن أخذ اللقاح، وكلما كان هنالك انتشار اوسع تكون له امكانية للتحور”، موضحا أن “اخذ اللقاح هو السبيل الوحيد للعودة الى الحياة الطبيعية وكلما تأخرنا في الوصول الى معدلات عالية في التلقيح كلما اتجهت الامور لتكون اكثر صعوبة وظهرت متحورات اخرى يمكن أن تقلق العالم”.

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