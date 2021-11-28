2021/11/28 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد عن فتح طريق منطقة الصدرية امام حركة العجلات بعد رفع الكتل الكونكريتية من مداخله.وذكر بيان للقيادة انه تم فتح طريق منطقة الصدرية امام حركة عجلات المواطنين ورفع الكتل الكونكريتية عن مداخل الفروع الجانبية في المنطقة.واكدت القيادة انها مستمرة بفتح الطرق في العاصمة بغداد وحسب الخطط المرسومة بهذا الصدد./انتهى9

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