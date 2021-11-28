منتخب اليمن يفوزُ على نظيره البحريني بهدف من دون مقابلٍ ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب

2021/11/28 | 19:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز منتخب اليمن على نظيره البحريني بهدف من دون مقابلٍ ضمن بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب المقامة في البصرة ./انتهى9

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