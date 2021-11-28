توفير فرص العمل والتوعية المجتمعية.. حلول يطرحها ممثل المرجعية للحد من انتشار “المخدرات” بين الشباب

2021/11/28 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طرح ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حلولا لمواجهة انتشار “المخدرات” بين الشباب، منها توفير فرص العمل والتوعية المجتمعية.وقال الشيخ الكربلائي في خطبة الجمعة، ان “هناك فراغ قاتل لدى الشباب ويجب ملء هذا الفرغ، حيث نحتاج الى برامج تنموية وترفيهية يمكن ان تبني الشباب بناء عقلي ونفسي وفكري في اوقات فراغه”.واضاف […]

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حلول يطرحها ممثل المرجعية للحد من انتشار “المخدرات” بين الشباب أولاً على الايام نيوز.

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