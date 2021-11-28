2021/11/28 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9ZLdLUmTKc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تراقب ساعة الصفر لتحقيقات الكاظمي | حوار خاص) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تراقب ساعة الصفر لتحقيقات الكاظمي | حوار خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).