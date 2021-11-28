2021/11/28 | 19:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QWIZxejUSIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. مواطنون يعربون عن مخاوفهم من ارتفاع مياه الأنهار في موسم الأمطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. مواطنون يعربون عن مخاوفهم من ارتفاع مياه الأنهار في موسم الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).