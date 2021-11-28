2021/11/28 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإصدار حكم بشطب الفنان محمد رمضان، من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا، ومنعه من مزاولة المهنة.واختصم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



القضاء يرفض دعوى منع محمد رمضان من التمثيل المركز الخبري الوطني.

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